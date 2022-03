Aus Liebe : US-Biathletin verzichtet auf Olympische Spiele

Die US-Biathletin Lanny Barnes verpasste die Olympia-Qualifikation knapp. Dank eines großen Opfers ihrer Zwillingsschwester Tracy ist sie in Sotschi trotzdem dabei.

Die amerikanischen Biathlon-Zwillinge Tracy und Lanny Barnes wollten gemeinsam an die Winterspiele nach Sotschi. Nach 2006 in Turin wollten sie im Alter von 31 Jahren noch einmal den olympischen Traum leben.

Doch das Glück war ihnen nicht hold: Während Tracy den Cut an den amerikanischen Ausscheidungen schaffte, wurde Lanny krank und konnte nur in einem von vier Durchgängen starten. Am Ende verpasste sie die Qualifikation für Olympia um Haaresbreite.