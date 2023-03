Syrien: US-Bürger von iranischer Drohne getötet

Bei einem Drohnenangriff in Syrien sind ein US-Auftragnehmer getötet, einer verletzt und fünf Angehörige des US-Militärs ebenfalls verletzt worden. Ziel der Attacke war eine Einrichtung auf einem Koalitionsstützpunkt im Nordosten des Landes, wie das Pentagon erklärte. Die Geheimdienst-Community habe festgestellt, dass das Flugobjekt iranischen Ursprungs sei, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums vom Donnerstagabend (Washingtoner Zeit).

Zwei der verwundeten Militärangehörigen seien vor Ort medizinisch behandelt worden, drei weitere und der verletzte Auftragsnehmer seien zu medizinischen Einrichtungen im Irak gebracht worden. Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, das US-Zentralkommando habe mit «Präzisionsschlägen» gegen Einrichtungen im Osten Syriens Vergeltung geübt, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stünden. Der Gegenangriff sei aber auch wegen früherer Attacken durch Gruppen erfolgt, die mit den Revolutionsgarden in Verbindung stünden, sagte Austin.

Keine Reaktion aus dem Iran

Über Nacht wurden in sozialen Netzwerken Videoaufnahmen verbreitet, die Explosionen in der syrischen Provinz Dair as-Saur zeigen sollten, die an den Irak grenzt und Ölfelder beheimatet. Vom Iran unterstützte Milizen und syrische Kräfte kontrollieren das Gebiet, das in den vergangenen Monaten auch Ziel mutmaßlich israelischer Luftangriffe war, die demnach auf iranische Versorgungsrouten abzielten.