Vermont: US-Bundesstaat von heftigen Überschwemmungen heimgesucht

Nach heftigen Überschwemmungen infolge starker Regenfälle im Nordosten der USA haben Hilfskräfte im US-Bundesstaat Vermont mehr als 100 Menschen gerettet. Eine Person habe bei einem «extrem risikoreichen» Einsatz von einer verbarrikadierten Straße gerettet werden müssen, sagte Mike Cannon vom Vermont Urban Search and Rescue Team am Dienstag (Ortszeit). «Das Auto wurde von der Fahrbahn fast in den Fluss gespült», sagte er. Trotz der Zerstörungen gab es in Vermont keine Berichte über Verletzte oder Todesopfer.