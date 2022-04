Echtzeit-Informationen : US-Daten ermöglichten Ukraine- Abschuss von Truppentransportern

Die USA liefern der Ukraine Daten zu den genauen Positionen feindlicher Armeekräfte sowie von Flugzeugen und Schiffen. Dank diesen Informationen konnte Kiews Armee Truppen-Transportflugzeuge und Schiffe wie die Moskwa zerstören.

In den ersten Wochen des Krieges schoss die Ukraine zwei solcher Iljuschin IL-76 ab.

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine liefern US-Geheimdienste der Ukraine sehr genaue Daten zu den aktuellen Positionen russischer Kräfte – mit teils empfindlichen Folgen für den Angreifer. Nun wurde gemäß Informationen von NBC bekannt, dass die Ukraine schon in den frühen Kriegstagen aufgrund dieses Datenflusses einen Truppentransporter des Typs Iljuschin IL-76 verlor. Wie viele Soldaten an Bord waren, ist nicht bekannt, die Flugzeuge können aber bis zu 150 Soldaten samt Ausrüstung aufnehmen. Fast zur selben Zeit büßte Russlands Armee auch ein zweites solches Flugzeug ein, ob dieses aber ebenfalls dank US-Daten abgeschossen werden konnte, ist unklar.