Andrew Fahie : US-Drogenfahnder nehmen Premier der Jungferninsel fest

Fahie wurde verhaftet, als er sich in Miami im US-Bundesstaat Florida aufhielt. Der 51-Jährige steht offenbar unter Verdacht, in Absprachen zur Einfuhr von Drogen in die USA und zur Geldwäsche verwickelt zu sein.

Der Premierminister der britischen Jungferninseln, Andrew Fahie, ist in den Vereinigten Staaten von Drogenfahndern verhaftet worden. Der 51-Jährige steht unter Verdacht, in Absprachen zur Einfuhr von Drogen in die USA und zur Geldwäsche verwickelt zu sein, wie der Gouverneur der British Virgin Islands, John Rankin, am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Fahie wurde verhaftet, als er sich in Miami im US-Bundesstaat Florida aufhielt. Die britischen Jungferninseln – Teil einer Inselgruppe in der Karibik – gehören zu den Überseegebieten des Vereinigten Königreichs.

Nach Angaben der US-Antidrogenbehörde DEA wurden bei der Aktion in Miami auch die Direktorin der Hafenbehörde der britischen Jungferninseln sowie deren Sohn verhaftet. Den Zeitungen «Guardian» und «Miami Herald» zufolge wurde das Trio von verdeckten Ermittlern überführt, die sich als Vertreter des mexikanischen Sinaloa-Kartells ausgaben. Die drei sollen gegen eine größere Summe Bargelds eingewilligt haben, für die USA bestimmte Kokainlieferungen aus Kolumbien auf den Jungferninseln zu lagern.

Großbritanniens Außenministerin Liz Truss zeigte sich «entsetzt» über die Anschuldigungen. Auf den British Virgin Islands führt nun Vize-Premierminister Natalio Wheatley vorübergehend die Regierungsgeschäfte. Truss verwies zudem auf einen Untersuchungsausschuss zu Korruption in dem Überseegebiet, die London vergangenes Jahr eingesetzt hatte. Hintergrund waren Berichte über systematische Bestechung, Vetternwirtschaft, Einschüchterung von Geschworenen sowie Missbrauch von Steuergeldern.