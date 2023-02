Über Huronsee : US-Jets schießen viertes Flugobjekt innerhalb weniger Tage ab

Zum dritten Mal in drei Tagen haben die USA nach Angaben aus Regierungskreisen ein «nicht identifiziertes Objekt» abgeschossen.

Die USA haben am 12. Februar 2023 über dem Huronsee im Grenzgebiet zu Kanada ein weiteres unbekanntes Flugobjekt abgeschossen.

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge ein weiteres Flugobjekt abgeschossen . Der Vorfall habe sich über dem Huronsee ereignet, der im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada liegt, meldeten am Sonntag mehrere US-Medien, darunter die Fernsehsender CNN und ABC, übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte inzwischen den Abschuss.

Der republikanische Kongressabgeordnete Jack Bergmann aus dem Bundesstaat Michigan, in dem sich der See teilweise erstreckt, schrieb auf Twitter, er habe mit dem Verteidigungsministerium Kontakt gehabt wegen Einsätzen in der Region. Das US-Militär habe ein weiteres «Objekt» über dem Huronsee ausgeschaltet. «Ich begrüße das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten», schrieb er weiter, mahnte aber zugleich: «Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben.»