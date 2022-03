Australien ist empört : US-Jets werfen Bomben aufs Great Barrier Reef

In Australien mussten bei einer fehlgeschlagenen Übung zwei Harrier-Jets der US-Luftwaffe ihren Ballast abwerfen. Dabei fielen vier Bomben aufs Great Barrier Reef.

Was machen, wenn einem bei einer Luftkampf-Übung der Sprit auszugehen droht? Man wirft Ballast ab. Zwei amerikanische Piloten haben genau dies getan, indem sie vier entschärfte Bomben ausklinkten und damit einen Sturm der Entrüstung in Australien ausgelöst. Der Grund für die roten Köpfe: Die vier Bomben landeten im fragilen Great Barrier Reef, das zum UNESCO-Weltnatur-Erbe gehört. Die Bomben explodierten nicht, wurden in circa 50 Metern Tiefe versenkt und man habe sie außerhalb des Reefs abgeworfen. Es handelt sich um zwei Übungs- und zwei nicht scharfgemachte Bomben. So berichtet Al-Jazeera heute Sonntag.