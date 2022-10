Internationaler Luftraum : US-Kampfjets fangen bei Alaska zwei russische Bomber ab

Zwei US-Kampfjets haben zwei russische Bomber abgefangen. Die beiden russischen Flugzeuge des Typs Tu-95 sind in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone Alaskas geflogen.

US-Kampfjets haben nahe des Bundesstaates Alaska zwei russische Bomber abgefangen. Die Bomber vom Typ Tu-95 seien am Montag in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (Air Defense Identification Zone) von Alaska geflogen, erklärte das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad am Dienstag. Daraufhin hätten zwei Kampfjets vom Typ F-16 die beiden Bomber abgefangen.