Mach 5 erreicht : US-Luftwaffe testet Hyperschallrakete – Russland setzt «Kinschal»-System bereits in der Ukraine ein

Die Vereinigten Staaten haben offenbar einen erfolgreichen Test mit einer Hyperschallrakete absolviert. Die Vorteile der Raketen, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen, liegen vor allem in der hohen Manövrierbarkeit und dem enormen Tempo.

Die US-amerikanische Luftwaffe hat offenbar am vergangenen Wochenende eine Hyperschallrakete des Typs AGM-183A ARRW erfolgreich getestet. Wie die Air Force am Montag in einem Statement schreibt, sei der Test am Samstag vor der Küste Kaliforniens durchgeführt worden. Der Test sei ein Erfolg gewesen, zeitweise soll der Flugkörper laut Angaben der Luftwaffe das Fünffache der Schallgeschwindigkeit, also 6174 Kilometer pro Stunde, erreicht haben.