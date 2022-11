Golf von Oman : US-Marine versenkt Schiff mit 70 Tonnen Raketentreibstoff aus dem Iran

Die US-Marine hat nach eigenen Angaben auf einem Schiff aus dem Iran 70 Tonnen Raketentreibstoff gefunden. Die Ladung sei auf dem Weg in den Jemen gewesen, teilte Offizier Timothy Hawkins, ein Sprecher der im Nahen Osten stationierten fünften Flotte der Navy, am Dienstag mit.

Einwöchige Durchsuchung des Schiffes

Ein Schiff der US-Küstenwache und der Zerstörer USS The Sullivans hätten die Dau – ein in der Region verbreitetes Segelschiffmodell – am 8. November im Golf von Oman gestoppt, teilte die US-Marine weiter mit. Während einer einwöchigen Durchsuchung seien dann Taschen mit Ammoniumperchlorat gefunden worden, die in einer 100 Tonnen schweren Ladung Harnstoff versteckt gewesen seien. Harnstoff kann als Dünger, aber auch für die Herstellung von Sprengstoff genutzt werden.