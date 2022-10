Taiwan-Konflikt: US-Militär plant Stationierung von B-52-Bombern in Australien

Bomber könnten China angreifen

Mit einer Kampfreichweite von über 14.000 Kilometern sind die «Stratofortresses», so der Übername der B-52, in der Lage, von Australien aus Ziele in China zu erreichen und danach wieder zurückzukehren. Die Stationierung der Bomber dürfte deshalb in erster Linie eine Abschreckungsmaßnahme gegenüber Peking und dessen Plan, die Insel Taiwan in die Volksrepublik China einzubinden, sein. Die Langstreckenbomber wurden gegen Ende der 1940er-Jahre entwickelt und werden noch immer vom US-Militär eingesetzt.