Los Angeles : US-Moderator Stephen Colbert verrät am Montag den «Sexiest Man Alive»

Jedes Jahr wählt das People-Magazin den «Sexiest Man Alive». Noch darf sich der Schauspieler Paul Rudd mit diesem Titel rühmen. In wenigen Tagen wird Comedian Stephen Colbert in seiner Talkshow bekannt geben, wer Rudd von seinem Thron stoßen wird.

US-Moderator Stephen Colbert (58) wird in seiner Talkshow bekannt geben, wer nach Ansicht des «People»-Magazins der «Sexiest Man Alive» ist. «Schaut in eure Kalender, es ist wieder diese Zeit des Jahres. Wenn die Welt mit angehaltenem Atem auf die Bekanntgabe wartet: Wer ist der ‹Sexiest Man Alive› des People-Magazins?», sagte der Comedian in seiner «Late Show». Auch das «People»-Magazin teilte mit, dass Colbert am Montagabend (Ortszeit) den Mann mit dem größten Sexappeal weltweit vorstellen werde.