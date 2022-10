Beutekunst : US-Museen geben mehr als 30 Artefakte an Nigeria zurück

Artefakte mitunter in Kolonialkriegen geraubt

Das RISD habe mit der nigerianischen Nationalkommission für Museen und Denkmäler auf eine Rückführung dieser Skulptur an das Volk Nigerias hingearbeitet, teilte Blythe mit. Dort gehöre der Königskopf hin. Die Übergabe der Artefakte an die nigerianische Nationalsammlung wurde am Dienstag bei einer Zeremonie in der Smithsonian-Institution vollzogen, einer Forschungs- und Bildungseinrichtung in Washington. Unter den einst von britischen Truppen geraubten Stücken finden sich auch 29 Stücke, deren Rückgabe der Verwaltungsrat von Smithsonian im Juni gebilligt hatte. Ein weiteres Kunstobjekt sei bislang in der National Gallery of Art in Washington ausgestellt gewesen, sagten die Verantwortlichen.