US Open: Ungeimpfter Djokovic bekommt Moderna-Award 

Djokovics Haltung bezüglich der Corona-Impfung brachte ihm in der Vergangenheit immer wieder große Kritik ein. Mary Altaffer/AP/dpa

Superstar Novak Djokovic (ATP 1) feierte am Sonntag mit seinem 24. Grand-Slam-Titel bei den US Open einen weiteren großen Erfolg in seiner beispiellosen Karriere. 2022 und 2021 hatte er das Major-Turnier in New York noch verpasst, weil er sich nicht gegen das Coronavirus impfen ließ. Ironischerweise bekam der 36-Jährige jetzt von Impfstoffhersteller Moderna einen speziellen Award für seine ohnehin schon rappelvolle Vitrinensammlung.

Moderna sponserte nämlich während der US Open auf ESPN die Rubrik «Shot of the Day», in welcher jeweils der beste Ballwechsel des Tages prämiert wurde. Der US-amerikanische TV-Sender wählte für den Award beim Endspiel in Flushing Meadows den Matchball Djokovics aus, mit welchem er sich gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 3) den Titel sicherte.

Auf Social Media machte der Video-Clip mit der Moderna-Werbung schnell die Runde und sorgte für großes Gelächter. «Was für eine Ironie, dass ausgerechnet Djokovic dafür ausgezeichnet wird», kommentierte ein User auf X (ehemals Twitter). «So was kann man sich nicht ausdenken», meinte ein anderer User.

Djokovics Haltung bezüglich der Corona-Impfung brachte ihm in der Vergangenheit immer wieder große Kritik ein. Besonders großen Wirbel veranstaltete er, als er 2022 trotz fehlender Impfung nach Australien einreiste, letztlich aber wieder ausreisen musste und nicht an den Australien Open teilnehmen konnte. Aufgrund der strikten Corona-Regeln in den USA war seine Teilnahme am US Open in den letzten beiden Jahren verunmöglicht.

Teilnehmen wird Djokovic nun überraschenderweise beim Davis Cup. Viele Experten erwarteten, dass sich der 24-fache Grand-Slam-Champion nach kräftezehrenden Wochen in den USA eine Pause gönnen wird. Der Mann aus Belgrad wird in Kürze nach Valencia reisen, wo Serbien in drei Vorrundenspielen des Mannschafts-Wettbewerbes antritt.

Das erste Gruppenspiel am Dienstag gegen Südkorea wird der «Djoker» noch verpassen. Am Freitag soll er dann aber gegen Gastgeber Spanien mit von der Partie sein und seinen Beitrag zum Erreichen des Finalturniers Ende November in Malaga leisten. Die Iberer werden indes ohne Weltnummer 2 Carlos Alcaraz spielen, der nach den US Open pausiert.