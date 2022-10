Oklahoma (USA) : US-Polizei findet zerstückelte Leichen von vier vermissten Männern

Rund zwei Wochen wurden vier Männer vermisst, jetzt ist klar – sie sind alle tot. Sie wurden erschossen, zerstückelt und in einen Fluss geworfen. Der Polizeichef bezeichnet den Fall als beispiellos.

1 / 3 Der Polizeichef von Okmulgee, Joe Prentice, muss über den Tod von vier Männern berichten. Für ihn ist der Fall in seiner Laufbahn beispiellos. Screenshot/KJRH 2 News Oklahoma Das Bild zeigt im Uhrzeigersinn von oben links die vier Opfer Billy Chastain, Mark Chastain, Alex Stevens und Mike Sparks, die letzte Woche in Oklahoma als vermisst gemeldet wurden. AFP Die Polizei in Oklahoma hat nach dem Fund von vier zerstückelten Leichen in einem Fluss in der Kleinstadt Okmulgee im Zentrum des US-Bundesstaates eine Mordermittlung eingeleitet. (Symbolbild) REUTERS

Das mysteriöse Verschwinden von vier Freunden in Oklahoma nahm am Montag eine grausige Wendung, als die Polizei bestätigte, dass ihre Überreste in einem Fluss gefunden wurden, nachdem sie erschossen und dann zerstückelt worden waren.

«Obwohl die offizielle Todesursache und die Art des Todes noch nicht geklärt sind, wiesen alle Opfer Schusswunden auf», sagte der Polizeichef von Okmulgee, Joe Prentice, am Montag auf einer Pressekonferenz. «Alle vier Leichen wurden zerstückelt, bevor sie in den Fluss geworfen wurden. Das hat die Identitätsfeststellung erschwert und ist auch der Grund dafür, dass es so lange gedauert hat», wird der Polizeichef bei CNN zitiert.

Über eine Woche vermisst

Okmulgee hat rund 11.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt etwa 65 Kilometer südlich von Tulsa. Prentice sagte weiter, dass die sterblichen Überreste als die der Brüder Mark Chastain (32) und Billy Chastain (30), sowie von Mike Sparks (32) und Alex Stevens (29) identifiziert worden seien. Die Opfer waren alle in Okmulgee wohnhaft. Die vier Männer verließen das Haus der Chastains demnach am 9. Oktober auf ihren Velos und wurden schließlich am 11. Oktober als vermisst gemeldet.

Die Ermittler haben die Waffe, die bei den Morden benutzt wurde, noch nicht gefunden. Auch die Velos, mit denen die Männer unterwegs gewesen sein sollen, seien noch nicht entdeckt worden.

Schrottplatz-Besitzer unter Verdacht

Der Polizeichef bemerkte weiter: «Ich habe in meiner Laufbahn über 80 Mordfälle bearbeitet, aber dieser Fall hat die meisten Opfer und ist besonders grausam.» Prentice geht davon aus, dass die vier Männern auf dem Weg zu einer Straftat gewesen seien, die dann schiefgegangen sei. Ein Zeuge habe ausgesagt, dass die Opfer zu einem Raubüberfall eingeladen worden seien, so der Polizeichef weiter.