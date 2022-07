Los Angeles : US-Polizist wird bei Mob-Training von Kollegen totgeprügelt

In den Vereinigten Staaten ist ein Polizist nach schweren Nackenverletzungen verstorben. Seine Mutter sieht die Schuld bei den Arbeitskollegen und erhebt schwere Vorwürfe gegen das LAPD.

Der 32-jährige Tipping starb am 29. Mai 2022, drei Tage nach einem Arbeitsunfall, der sich an der Elysian Park Academy, der Polizeischule in Los Angeles, ereignet hatte. Wie die «New York Post» berichtet, hätten Tipping und andere Polizisten ein Training durchgeführt, bei dem der Verstorbene einen Fahrradlehrer spielte, der mit einem anderen Polizisten kämpfte . Dabei sei Houston Tipping laut der Polizei zu Boden gefallen und habe dabei eine katastrophale Rückenmarksverletzung erlitten.