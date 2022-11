Louisiana : US-Priester (39) filmte sich beim Dreier mit zwei Dominas auf dem Altar

Travis Clark wurde im September 2020 auf frischer Tat ertappt, als er seine Kirche entweihte: Der Gottesmann hatte die beiden Prostituierten Mindy Dixon und Melissa Cheng in die katholische Kirche St. Peter and Paul in Pearl River bestellt und hatte mit ihnen Sex auf dem gut ausgeleuchteten Altar. Die beiden Damen trugen Korsette und High Heels, neben den «Schauspielern» lagen Sexspielzeuge, eine Kamera auf einem Stativ hielt das unzüchtige Treiben für einen Porno im Bild fest. Aufgeflogen war das Trio, weil ein neugieriger Passant spätabends noch Licht in der Kirche bemerkt hatte und durch ein Fenster spähte.