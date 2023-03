«Trojanisches Pferd» : US-Regierung sieht Tiktok als mögliches Risiko für die nationale Sicherheit

Der Auswärtige Ausschuss im US-Repräsentantenhaus brachte am Mittwoch einen Gesetzesentwurf auf den Weg, der es Präsident Joe Biden erlauben würde, Tiktok in den USA zu verbieten.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Die US-Regierung hat Tiktok erneut als mögliches Risiko für die nationale Sicherheit bezeichnet. «Wir haben Bedenken, was das Sammeln von Daten von Amerikanern betrifft und das mögliche Risiko für die nationale Sicherheit», sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch mit Blick auf Bemühungen, Tiktok in den USA zu verbieten.