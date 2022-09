Etappensieg für Trump : US-Richterin stimmt externem Prüfer für Fall Mar-a-Lago zu

Für den Ex-Präsidenten ist die Gerichtsentscheidung ein Erfolg. Die Ermittlungen des US-Justizministeriums zu beschlagnahmten Geheimunterlagen in Trumps Anwesen in Florida dürften dadurch ausgebremst werden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um den Fund von mutmaßlichen Geheimdokumenten in seinem Anwesen in Florida einen kleinen Etappensieg errungen. Trotz energischen Widerspruchs des Justizministeriums stimmte eine Richterin am Montag der Einsetzung eines externen Sonderbeauftragten zu, der die Ermittlungen des FBI in dem Fall prüfen soll. Der sogenannte Special Master soll etwa Dokumente einsehen, die bei der Razzia der Bundespolizei FBI im Trump-Anwesen Mar-a-Lago im August beschlagnahmt wurden. Das Justizministerium teilte mit, man prüfe die Entscheidung und wäge das weitere Vorgehen ab.