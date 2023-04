USA: US-Sänger Nick Carter weist Vorwurf der Vergewaltigung zurück

US-Sänger Nick Carter (43) hat gegen ihn erhobene Vorwürfe um einen angeblichen sexuellen Übergriff zurückgewiesen. Seine Anwältin schrieb am Mittwoch in einer Stellungnahme, dass die US-Popsängerin Melissa Schuman (38) schon seit vielen Jahren diese «falsche» Behauptung über den Backstreet-Boys-Sänger verbreiten würde. Schuman, frühere Sängerin der Girl-Band Dream, geht jetzt mit einer Zivilklage gegen Carter vor, wie People.com berichtete. Sie kämpfe dafür, dass das Musikgeschäft ein sichererer Ort zum Arbeiten und Auftreten werde, schrieb Schuman am Mittwoch auf Instagram.