US-Sängerin: Trotz Scheidung – Britney Spears zeigt sich glücklich auf Instagram

Nach nur 14 Monaten Ehe sollen sich Britney Spears (41) und Sam Asghari getrennt haben. Das 29-jährige Model habe laut US-Medien bereits die Scheidungspapiere eingereicht. Nun meldet sich die Popsängerin auf Instagram.

Spears scheint die Scheidung nicht groß mitzunehmen. In ihrem ersten Post, seit die Trennung publik wurde, zeigt sie sich auf einem Pferd am Strand. Sie strahlt in die Kamera. «Ich werde bald ein Pferd kaufen. Es gibt so viele Optionen, das ist schwer!», meint die Sängerin dazu. Sie könne sich laut dem Eintrag nicht zwischen einem Tier namens Sophie und einem weiteren namens Roar entscheiden. «Ich glaube aber, dass ich mit Roar den Sweet Spot gefunden habe», schreibt sie weiter.

Droht Sam Asghari Britney Spears?

Ihr Ex bereite sich laut TMZ währenddessen auf einen Rosenkrieg vor. Er wirft der «Toxic»-Sängerin vor, sie sei fremdgegangen. Wie das amerikanische Medium berichtet, möchte er den Ehevertrag anfechten. TMZ beruft sich auf Asgharis Anwalt Neal Hersh als Quelle. Der Vertrag regelt unter anderem, dass der gebürtige Iraner im Falle einer Trennung leer ausgeht. Ein Insider verrät Page Six, dass das Model Geld möchte. «Er droht, dass er peinliche und außergewöhnliche Details über Britney publik machen wird, wenn er nicht bezahlt wird», so die Quelle.