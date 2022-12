«Das ist Photoshop»: US-Sängerin verteidigt ihre muskulösen Kinder vor Hatern

Kurz darauf überschlugen sich die Kommentare. Der Grund: Die prägnanten Bauchmuskeln ihres Nachwuchses. «Hoffen wir, dass andere Kinder nicht das Gefühl haben, dass sie so aussehen müssen», schreibt ein Kommentator. «Sorry, aber das ist Photoshop. Die Haut der Kinder ist viel zu schlaff für solche Muskeln», so eine andere Userin.

Aber sicher – ist doch süß, wenn man solche Einblicke teilt! Ja, aber nur auf einem privaten Profil. Influencer, die ihre Kids zeigen, finde ich krass. Kommt total drauf an, wie das Kind gezeigt wird. Ich bin unentschlossen. Ich bin dagegen, Kinder und ihre Privatsphäre gehören geschützt.

Jessie James Decker wehrt sich

Ein paar Tage nach dem Foto sieht sich die Sängerin gezwungen, auf die Flut der Kommentare zu reagieren. Dafür postet sie erneut ein Ferienvideo ihrer Kids. «Ich konnte nicht ahnen, was für Reaktionen auf die Ferienfotos meiner Kinder folgen würde.», schreibt sie dazu.

Kinder seien einfach sportlich

Das sind sie wirklich: Tochter Vivianne betreibt Kunstturnen, Sohn Eric Junior will wie sein Vater Eric Decker ein American-Football-Star werden und der kleine Forrest liebe es, stundenlang zu tanzen.

Die Sängerin sagt weiter, sie sei stolz auf ihre Kinder und wolle ihnen ermöglichen, ihre Träume zu leben. «Wir sehen uns also bei den Olympischen Spielen 2032, wenn ihr Eric Juniors Trikot auf der Tribüne tragt und bei Forrests Rockkonzert tanzt.»

Jessie James kämpft selber mit ihrem Körperbild

Die 34-Jährige US-Amerikanerin teilt auf Instagram nicht nur Familienbilder, auch persönliche, ernste Themen schneidet sie an. So schrieb sie Anfang Jahr über ihre mentalen Probleme und verriet, mit ihrem eigenen Körperbild zu hadern. «Ich schwanke zwischen dem einen Extrem, dass ich besessen davon bin, zu trainieren und muskulös zu sein, und dem anderen, dass ich dünn sein will und dann einfach aufgebe und zunehme, weil ich mich durch das Essen kurzfristig besser fühle.»