Bekannt aus Serie «Baretta» : US-Schauspieler Robert Blake ist tot

Blake sei am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles den Folgen eines Herzleidens erlegen, teilte seine Nichte Noreen Austin mit. Demnach waren seine Angehörigen zugegen, als er starb. Blake wurde 89 Jahre alt. Er galt einst als einer der besten Schauspieler seiner Generation. Schon als Kind bekam er auf Betreiben seiner Eltern eine Rolle in der Kurzfilmserie «Die kleinen Strolche», später spielte er im Klassiker «Der Schatz der Sierra Madre» mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle mit. Als Erwachsener wurde Blake für seine Darbietung eines Mörders im Film «In Cold Blood» (dt. Titel «Kaltblütig) gepriesen, der auf einem Bestseller von Truman Capote beruht.