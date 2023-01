Serienstar : US-Schauspielerin Annie Wersching mit 45 Jahren gestorben

Der Serienstar ist am Sonntag in Los Angeles an Krebs gestorben. Dieser wurde bereits 2020 bei ihr diagnostiziert.

Die vor allem mit Fernsehserien bekannt gewordene US-Schauspielerin Annie Wersching ist am Sonntag in Los Angeles im Alter von 45 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte ihr Publizist der Nachrichtenagentur AP mit. Der Krebs, über den keine weiteren Angaben gemacht wurde, wurde bei ihr 2020 diagnostiziert.

Werschings Karriere umfasste zwei Jahrzehnte mit Rollen unter anderem in «Star Trek: Enterprise», der Actionthriller-Serie «24», 80 Folgen in «General Hospital», der Krimiserie «Bosch», «Vampire Diaries», «Marvel’s Runaways», «The Rookie» und zuletzt «Star Trek: Picard». Im Jahr 2013 lieh Wersching auch Tess, einer der Figuren in dem Videospiel The Last of Us, ihre Stimme, was ihr große Anerkennung bei den Fans einbrachte.