Nach Amokläufen : US-Senat einigt sich auf Kompromissgesetz gegen Waffengewalt

Seit Jahren stehen sich Demokraten und Republikaner in der Waffen-Debatte unversöhnlich gegenüber. Nach den Schreckenstaten in Buffalo und Uvalde haben sich Akteure im Senat zu einem Kompromiss durchgerungen.

Seit dem Amoklauf an der Grundschule in Uvalde kommt es immer wieder zu Demonstrationen für schärfere Waffengesetze. (Archiv)

Nach langem Ringen haben sich die Republikaner und Demokraten im US-Senat auf ein Gesetz zur Eindämmung der Waffengewalt geeinigt. Am Dienstag (Ortszeit) nahm die Vorlage eine erste Hürde: Bei einer Abstimmung über Verfahrensfragen rund um den Entwurf kam eine klare Mehrheit von 64 zu 34 Stimmen zustande, 14 republikanische Senatoren votierten mit allen 48 Demokraten und den zwei mit ihnen verbündeten Unabhängigen in der Kammer. In den nächsten Tage soll es eine formale Abstimmung geben, für die Chuck Schumer, Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, schon eine Billigung voraussagte. Ende der Woche könnte dann ein Votum in dem von seiner Partei kontrollierten Repräsentantenhaus folgen. Beobachter sprechen von den umfassendsten Verschärfungen des Waffenrechts durch den US-Kongress seit fast 30 Jahren.

Finanzielle Anreize für «Red-Flag»-Gesetze

Kein Verbot von Sturmgewehren

Nach der Tötung zehn schwarzer Kunden bei einem bewaffneten Angriff in einem Supermarkt in Buffalo im Staat New York Mitte Mai und dem Tage später folgenden Massaker an 19 Kindern und zwei Lehrkräften in einer Grundschule im texanischen Uvalde stieg der politische Handlungsdruck indes gewaltig. Die Demokraten und einige Republikaner waren sich einig, dass Trippelschritte besser seien als die übliche Lähmung im Kongress, die in der Vergangenheit auf ähnliche Amokläufe folgte.