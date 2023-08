«Searching for Sugar Man»: US-Singer-Songwriter Sixto Rodriguez mit 81 Jahren gestorben

Der durch den Oscar-gekrönten Dokumentarfilm «Searching for Sugar Man» berühmt gewordene US-Singer-Songwriter Sixto Rodriguez ist tot. Der Sänger von Songs wie «Sugar Man» und «I Wonder» starb im Alter von 81 Jahren, wie am Mittwoch auf seiner Website mitgeteilt wurde. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Rodriguez war durch den Dokumentarfilm «Searching for Sugar Man» aus dem Jahr 2012 international bekannt geworden. Der Film erzählt von der Suche zweier Fans nach dem in den USA in Vergessenheit geratenen Singer-Songwriter, dessen Musik in Südafrika ohne dessen Wissen unerwartete Erfolge gefeiert hatte. Der Dokumentarfilm wurde 2013 mit einem Oscar ausgezeichnet.