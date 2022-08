Pordenone (Italien) : US-Soldatin fährt mit zwei Promille im Blut 15-Jährigen auf dem Fahrrad tot

Tragischer Vorfall: Ein 15-Jähriger, der in der Nacht auf Sonntag mit Freunden auf dem Fahrrad auf dem Heimweg war, wurde von einem Auto erfasst und getötet.

1 / 6 Der Polo der Unfallverursacherin, einer 20 Jahre alten Soldatin der US-Air-Force-Basis in Aviano, schleuderte das Opfer zehn Meter weg. ANSA Giovanni Zanier (15) starb trotz sofortiger Hilfe im Krankenhaus. Social Media Der Unfallort liegt nur wenige Kilometer von der US-Luftwaffenbasis in Aviano entfernt. Google Maps

Der 15 Jahre alte Giovanni Zanier aus Pordenone war um halb drei Uhr morgens mit zwei Freuden auf dem Veloweg an einem Kreisverkehr zwischen der Via Lazio und der Via Roveredo in Sant’Antonio di Porcia auf dem Heimweg aus einem Club, wo sie gefeiert hatten. Die Stelle war nicht beleuchtet, da die Stadt aus Energiespargründen die Straßenlampen abschalten ließ, wie «La Reppublica» berichtet.

Gleichzeitig war in unmittelbarer Nähe eine 20 Jahre alte US-Soldatin in ihrem VW Polo unterwegs. Diese rammte eine Verkehrstafel und verlor die Kontrolle über den Wagen – dieser erfasste den Teenager auf dem Fahrradweg und schleuderte ihn etwa zehn Meter weg. Die herbeigeeilten Retter versuchten rund 30 Minuten lang, Zanier wiederzubeleben und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Dort erlag der Junge seinen schweren Verletzungen. Seine beiden Freunde, die den Unfall mitansehen mussten, blieben unverletzt.

Die US-Soldatin, die den Polo lenkte, erlitt einen Schock und wurde zunächst auch ins Krankenhaus gefahren. Ein Bluttest ergab einen Alkoholwert von 2,09 Promille – das Vierfache der erlaubten 0,5 Promille. Obwohl sie angehalten hatte, um sich um das Opfer zu kümmern, wurde sie in Haft gesetzt. Mittlerweile steht sie in der Luftwaffenbasis Aviano, wo sie dient, unter Hausarrest. Gegen sie wird wegen Mordes ermittelt.

Der Kommandeur des in Aviano stationierten 31. Jagdgeschwaders, Brigadegeneral Tad D. Clark, drückte seine aufrichtige Anteilnahme und seine Verbundenheit mit der Familie des Opfers aus. «Wir richten unsere Gedanken und Gebete an die Familie des jungen Opfers und an die italienische Gemeinde», sagte er.

Unfallverursacherin kommt wohl in den USA vor Gericht

Wie «La Reppublica» erklärt, wird die junge Frau wohl in den USA vor Gericht gestellt, da sie der Gerichtsbarkeit der US Army untersteht. Dies müsste zwar vom italienischen Justizminister abgesegnet werden, doch der zuständige Staatsanwalt Raffaele Tito gibt an, er erinnere sich nicht, dass jemals ein solcher Prozess in Italien stattgefunden habe. Der einzige bekannte Fall ist der eines Piloten, der 2002 mit drei Albanern eine 14-Jährige sexuell missbrauchte. Doch erst als die Öffentlichkeit ihr Entsetzen darüber zeigte, dass der Mann in den USA abgeurteilt werden sollte.

Am 3. Februar 1998 durchtrennte ein von Aviano gestartetes Kampfflugzeug des Typs EA-6B Prowler bei einem verbotenen Tiefflug auf dem Gemeindegebiet von Cavalese mit dem Flügel das Tragseil einer Luftseilbahn. Eine talwärts fahrende Gondel stürzte 100 Meter tief ab, alle 20 Insassen – acht Deutsche, fünf Belgier, drei Italiener, zwei Polen, ein Österreicher und ein Niederländer – starben. Die vier Besatzungsmitglieder des Jets wurden im Jahr darauf von einem US-Militärgericht vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Die milden Strafen führten zu Empörung in Italien und zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Italien und den USA.