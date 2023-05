Leichtathletik: US-Sprinterin Tori Bowie mit nur 32 Jahren gestorben

Die ehemalige Sprint-Weltmeisterin und Staffel-Olympiasiegerin Tori Bowie ist mit nur 32 Jahren gestorben. «Wir sind am Boden zerstört über die traurige Nachricht, dass Tori Bowie gestorben ist», teilte ihr Management in einem Statement mit. «Wir haben eine Kundin, eine liebe Freundin, eine Tochter und eine Schwester verloren. (...) Wir sind untröstlich und unsere Gebete sind bei der Familie und den Freunden», hieß es weiter. Eine Todesursache wurde nicht genannt. «Ihr Einfluss auf den Sport ist unermesslich, und wir werden sie sehr vermissen», schrieb der Leichtathletikverband der USA.

Bei den Olympischen Spielen von 2016 in Rio, gewann Bowie mit der US-Staffel die Goldmedaille. Über die 100 Meter holte sie Silber und über die 200 Meter Bronze. Ihr größter Erfolg gelang der Leichtathletin 2017, als sie Weltmeisterin über die 100 Meter und mit der Staffel wurde. Bei der WM in London schaffte sie auch Platz vier im Weitsprung. Ihre erste grosse Medaille gewann Tori Bowie bei der WM 2015 in Peking mit Bronze über die 100 Meter. Ihre Bestzeit über die 100 Meter stand bei 10,78 Sekunden.