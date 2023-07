Frauenfußball: US-Star Rapinoe zu Karriereende: Bewusst vor WM-Start verkündet

Bei der WM in Australien und Neuseeland kann Rapinoe mit der US-Auswahl nach 2015 und 2019 zum dritten Mal in Serie Weltmeisterin werden. Das Turnier beginnt am 20. Juli und dauert bis zum 20. August. Das US-Team startet am 22. Juli in Auckland gegen Vietnam, weitere Gegner in der Vorrunde sind in Neuseeland die Niederlande und Portugal.