Drei Tage nach Massaker in Uvalde : US-Waffenlobby feiert Jahrestagung – Donald Trump tritt als Redner auf

Ab Freitag hält die National Rifle Association (NRA) ihr jährliches Treffen ab – in Houston im US-Bundesstaat Texas, in dem sich auch die jüngste Schul-Schießerei mit 21 Toten abspielte. Als Gastredner ist Ex-US-Präsident Donald Trump eingeladen.

Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas mit 21 Toten tritt der frühere US-Präsident Donald Trump am Freitag in diesem Bundesstaat bei der Jahrestagung der Waffenlobby-Organisation NRA auf. «Amerika braucht in diesem Moment echte Lösungen und echte Führung, nicht Politiker und Parteilichkeit», schrieb Trump vorab auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform Truth Social. Deshalb werde er seine Zusage einhalten, in Houston, Texas, bei dem NRA-Treffen zu sprechen. Trump kündigte «eine wichtige Rede» an die Adresse der US-Amerikaner an. «In der Zwischenzeit beten wir alle weiter für die Opfer, ihre Familien und für unsere gesamte Nation.»