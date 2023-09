US-Westküste: Wein schmeckt wegen Waldbränden nach Aschenbecher

Trauben sind dem Agrarministerium zufolge das wertvollste Anbauprodukt in den USA, etwa 405.000 Hektar Land sind mit Rebstöcken bewachsen – 96 Prozent davon an der Westküste.

Wenn Rauch in Trauben eingedrungen ist, kann der aus ihnen erzeugte Wein schmecken, als hätte jemand den Inhalt eines Aschenbechers ins Glas gekippt. Was bedeutet, dass betroffene Reben unbrauchbar werden. Weinexperten von drei Westküsten-Universitäten arbeiten gemeinsam daran, solche Desaster künftig zu verhindern – etwa indem sie Spray-Beschichtungen zum Schutz von Trauben entwickeln und Rauchsensoren in Weingärten installieren. Die US-Regierung finanziert ihre Forschung mit Millionen Dollar. Auch Winzerinnen und Winzer unternehmen Schritte, um ihr Erzeugnis und damit zugleich ihren Ruf zu schützen.

Trauben sind dem Agrarministerium zufolge das wertvollste Anbauprodukt in den USA, etwa 405.000 Hektar Land sind mit Rebstöcken bewachsen – 96 Prozent davon an der Westküste. Aber die Gefahr für Amerikas führende Weinregionen nimmt angesichts verschärfter und verlängerter Dürreperioden als Folge des Klimawandels zu.

Weinhersteller rund um die Welt versuchen bereits, sich den Gegebenheiten anzupassen, verlegen zum Beispiel ihre Weingärten in kühlere Zonen und pflanzen Arten an, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Hitze sind.

Labore waren wegen verpesteter Trauben überlastet

Wein aus verpesteten Trauben kann so schlecht schmecken, dass er sich nicht vermarkten lässt. Wenn er in den Verkauf ginge, könnte das den Ruf des Herstellers ruinieren – ein Risiko, das kaum jemand eingehen will. Als Waldbrände 2020 weite Teile der Westküste in braunen Rauch hüllten, lehnten manche kalifornische Weinkellereien es ab, Trauben anzunehmen, die nicht vorher getestet worden waren. Aber die meisten Weinbauern konnten keine Einrichtungen für derartige Analysen finden, weil die Labore überlastet waren.