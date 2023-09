USA: 48 Jahre zu Unrecht in Haft – Glynn Simmons ist ein freier Mann

48 Jahre, fünf Monate und 13 Tage verbrachte Glynn Simmons in einem Gefängnis in Oklahoma - jetzt, im Alter von 70 Jahren, ist er endlich ein freier Mann . Der Prozess, der im Jahr 1974 zu Simmons' Verurteilung geführt hatte, wurde von einem Gericht als unfair bewertet, sein Fall offiziell abgewiesen .

Glynn Simmons war 22 Jahre alt, als er wegen Mordes verurteilt wurde. Er soll beim Überfall eines Spirituosenladens einer Verkäuferin in den Kopf geschossen haben. Der Afroamerikaner gab an, unschuldig zu sein. 1975 erhielt er die Todesstrafe, diese wurde jedoch 1977 nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in lebenslange Haft umgewandelt.

Hauptzeuge als «zweifelhaft» bezeichnet

Simmons will für zu Unrecht inhaftierte Afroamerikaner kämpfen

Simmons will nun zusammen mit seinen Anwälten für «dringend notwendige Änderungen im Justizsystem» kämpfen. «Wir müssen versuchen, zu verhindern, dass sich das, was mit Glynn passiert ist, wiederholt», sagte Anwalt Joseph M. Norwood gegenüber dem TV-Sender KFOR. Gerechtigkeit müsse für alle Menschen gleich sein, betont sein Kollege John Coyle. «Das war nicht immer so für schwarze Männer in unserem Land.»