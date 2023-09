USA: 96-jährige Richterin will nicht abtreten – sie wird suspendiert

Institute for international Law and Justice

Newman dient seit 1984 an dem Gericht und gilt als Expertin für geistiges Eigentum.

Das Alter von Staatsangestellten in den USA wird bereits seit einiger Zeit heiß debattiert . Nun befeuert ein weiterer Fall die Diskussion: Die mit 96 Jahren älteste Bundesrichterin in den USA ist am Mittwoch wegen Anzweiflung ihrer geistigen Kompetenzen vom Dienst suspendiert worden, nachdem sie zuvor eine Untersuchung verweigert hatte.