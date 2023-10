USA: Aaron war erst 14 – Das waren die Opfer des Amokläufers in Lewiston

Mehr als zwei Tage nach dem Amoklauf in Lewiston, im US-Bundesstaat Maine, bei dem 18 Menschen ums Leben kamen, wurde der Täter tot aufgefunden. Die Behörden bestätigten am Freitagabend (Ortszeit) den Tod des Amokläufers. «Er ist tot, die Polizei (...) hat die Leiche entdeckt», erklärte Janet Mills, die Gouverneurin des nordöstlichen US-Bundesstaates, vor den Medien. «Ich empfinde heute Abend Erleichterung, denn ich weiß, dass Robert Card keine Bedrohung mehr für irgendjemanden darstellt», fügte Mills hinzu.

Vater und Sohn unter den Opfern

Das jüngste Opfer, der 14-jährige Aaron Young, war Schüler im zweiten Jahr der High School und war mit seinem Vater beim Bowling, als beide getötet wurden. Familienmitglieder bestätigten seinen Tod gegenüber WBZ. «Aaron genoss es, alles zu tun, was sein Vater tat», so sein Onkel, der ihn als sanftmütig und aufmerksam beschrieb. William «Bill» Young (44), war ein verheirateter Vater von drei Kindern, der «immer versucht hat, die Leute zum Lachen zu bringen und das Leben in vollen Zügen genossen hat», so sein Bruder.