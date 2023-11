USA: «Albtraum begann mit 19» – Miguel saß 25 Jahre lang unschuldig in Haft

Ein 44-Jähriger, der ein Vierteljahrhundert unschuldig wegen Mordes im Gefängnis saß, kommt frei. Ein Gericht in Los Angeles entschied am Donnerstag (Ortszeit), dass die lebenslange Haftstrafe für Miguel Solorio aufgehoben wird. Die zuständige Behörde für Strafvollzug und Rehabilitation im Bundesstaat Kalifornien habe maximal fünf Tage Zeit, um Solorios Entlassung aus dem Mule Creek State Prison südöstlich von Sacramento zu veranlassen, so Richter William Ryan.