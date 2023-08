USA: «Barbie» als Ausnahmeerscheinung – Gleichberechtigung im Film stockt

«Barbie» ist eine Anomalie: Zu diesem Schluss kommt eine Studie zur Gleichberechtigung im Film. Auf jede sprechende Frauenfigur in den beliebtesten Filmen des Jahres 2022 kamen mehr als zwei männliche Figuren mit Text, wie die Annenberg-Initiative zur Inklusion an der Universität von Südkalifornien ermittelte. 34,6 Prozent der Sprechrollen in den 100 größten Kassenschlagern des vergangenen Jahres waren demzufolge weiblich. Die Annenberg Inclusion Initiative veröffentlicht diese und viele andere Kennzahlen seit 2007.

In der ersten Untersuchung dieser Art seit drei Jahren stellten die USC-Forscher fest, dass der Fortschritt in Richtung Parität auf der Leinwand in vielen Bereichen seit der Corona-Pandemie ins Stocken geraten ist – und sich in mancher Hinsicht seit 14 Jahren nicht viel verändert hat. Im Jahr 2019 waren 34 Prozent der sprechenden Figuren weiblich. 2008 waren es 32,8 Prozent.