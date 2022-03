Botschaften eröffnet : USA beenden Ära der politischen Isolation Kubas

Kuba hisst in Washington nach einem halben Jahrhundert erstmals an der Botschaft wieder die eigene Flagge. Die USA und der Karibik-Staat beenden ihre Eiszeit.

Rund 54 Jahre nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen haben die USA und Kuba mit der Wiedereröffnung von Botschaften eine neue Ära eingeläutet. Die Vereinbarungen dazu wurden am Montag um Mitternacht (Ortszeit) umgesetzt. An der kubanischen Botschaft in Washington sollte tagsüber bei einer Zeremonie die Landesflagge gehisst werden.

Beginn 1961

Aber aus den Reihen der oppositionellen Republikaner im Kongress und von einflussreichen Exil-Kubanern in den USA wurde Obama heftig kritisiert. Sie kündigten auch jetzt Widerstand gegen weitere Schritte an. Zu den schärfsten Gegnern des neuen Kurses gehört der US-Senator Marco Rubio aus Florida, der für die Republikaner in den nächsten Präsidentschaftswahlkampf ziehen möchte. Das Thema Menschenrechtsverletzungen auf Kuba gehört zu den Knackpunkten, die weiter zwischen Havanna und Washington stehen. Bisher gab es in beiden Hauptstädten statt Botschaften nur sogenannte Interessenvertretungen unter dem Mandat der Schweiz. Diese Interessenbüros wurden jetzt umgewandelt.