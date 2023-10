USA: Bekannter Kämpfer gegen Kinderhandel soll Frauen missbraucht haben

Fünf Frauen haben den Gründer einer Gruppe zur Bekämpfung des Kinderhandels verklagt, der in diesem Jahr die Inspiration für einen populären Film lieferte. Sie werfen Tim Ballard vor, sie auf Überseereisen sexuell manipuliert, missbraucht und belästigt zu haben. Die Reisen hatten dem Zweck dienen sollen, Menschenhändlern das Handwerk zu legen, die an der sexuellen Ausbeutung von Kindern verdienen. Eingereicht wurde die Klage bei einem Staatsgericht im US-Bundesstaat Utah. Um ihre Privatsphäre zu schützen, klagten die Frauen unter Pseudonymen.

Ballards Lebensgeschichte und seine Arbeit im Rahmen der Organisation Operation Underground Railroad hatten die Vorlage für den Film «Sound of Freedom» (2023) geliefert. Er hatte seine Mitarbeit in der Organisation kürzlich beendet, nachdem Vorwürfe von sexuellem Missbrauch und Belästigung gegen ihn erhoben worden waren, deren Zutreffen er bestritten hat.

Während die Auslandsaktionen der Gruppe in Werbematerialien als «paramilitärische Einsätze zur Verhaftung von Menschenhändlern und zur Rettung von Kindern» charakterisiert wurden, hätten sich diese tatsächlich vor allem darum gedreht, Stripclubs und Massagesalons in aller Welt aufzusuchen und in der ersten Klasse zu fliegen, um ans Ziel zu gelangen, hieß es weiter. Logiert worden sei in Fünf-Sterne-Hotels, auf Booten und in Ferienunterkünften auf der ganzen Welt.