USA bis Frankreich: Dieser Brief fand nach 26 Jahren einen Empfänger

Ein US-amerikanischer Fünftklässler warf 1997 eine Flaschenpost in den Atlantischen Ozean. Die Nachricht wurde jetzt kürzlich in Frankreich von einem 71-jährigen Fischer gefunden.

1 / 3 Die Flaschenpost von Ben Lyons wurde nach 26 Jahren gefunden. NBC 10 Boston NBC 10 Boston Lyons’ Nachricht fand aus Sandwich im US-Bundesstaat Massachusetts ins gut 5300 Kilometer entfernte Sables-d'Olonne in Frankreich. Google Maps

Vor 26 Jahren warf ein Fünftklässler eine Flaschenpost ins Meer vor Cape Cod an der US-amerikanischen Ostküste. Jetzt ist der Brief nach Massachusetts zurückgekehrt, nachdem er an einem Strand in Frankreich gefunden worden war.

Aufgabe im Naturwissenschaftsunterricht

Der Brief wurde 1997 vom Schüler Ben Lyons, der an die Forestdale-Schule in der Gemeinde Sandwich ging, geschrieben. Das Schreiben der Nachricht war eine Aufgabe für den Naturwissenschaftsunterricht, berichtet die Sandwich Enterprise. Lyons und seine Klassenkameraden hatten im Oktober 1997 Flaschen mit Botschaften ins Meer geworfen. Nach Angaben der Zeitung wurden im Laufe der Jahre weitere Flaschen aus der Klasse in Grönland und Frankreich angespült.

Der 71-jährige Hubert Eriau fand die von Lyons verfasste Nachricht am 11. August an einem Strand in Les Sables-d’Olonne, Vendée, Frankreich, so die Enterprise. Eriau, ein Fischer, war gerade dabei, den Strand von Abfällen zu säubern. Er erzählte der Zeitung Ouest France, die Flasche sei fest mit Wachs versiegelt und mit der Aufschrift «Please open message inside!» (Bitte die Nachricht im Innern öffnen) versehen gewesen.

Antwort aus Frankreich fand nach East Sandwich

In seinem Brief fordert Lyons den Finder der Flaschenpost auf, zurückzuschreiben und mitzuteilen, wo sie gefunden wurde. Und jetzt kam es tatsächlich dazu: Eriaus Antwort traf Anfang November in der Oak Ridge School in East Sandwich ein.

«Wir bekamen ein Couvert, das an diesen Schüler Ben adressiert war, und die Sekretärinnen suchten überall nach ihm», so die stellvertretende Schulleiterin Brandy Clifford gegenüber NBC 10 Boston. «Sie konnten den Fünftklässler nicht finden.» Erst als der Umschlag geöffnet wurde, erkannte die Schulleitung, wer dieser Ben war.

«Hatten Gefühl, auf Schatz gestoßen zu sein»

«Sie hatten das Gefühl, auf einen Schatz gestoßen zu sein, als sie einen Brief von diesem Herrn aus Frankreich sahen, und dann diesen Brief, der auf 1997 datiert war», so die Schulleiterin. NBC10 Boston sagt sie, dass die Mitarbeiter der Schule beabsichtigten, Eriau zurückzuschreiben und ihm für seine Antwort zu danken.

Nach Angaben des Senders sagte Lyons’ Familie, er könne sich wegen seiner Arbeit nicht persönlich dazu äußern, aber sie veröffentlichte eine Erklärung in seinem Namen. Diese lautet: «Es ist toll, dass die Kinder dadurch etwas über die Ozeane und Strömungen lernen können. Das zeigt, wie klein die Welt eigentlich ist. Es hat uns Spaß gemacht, die verschiedenen Artikel zu lesen und so viel Interesse geweckt zu haben.»