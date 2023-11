USA: «CSI»-Darsteller Evan Ellingson stirbt mit nur 35 Jahren

1 / 3 Der 1988 geborene Schauspieler wurde erstmals Anfang der 2000er-Jahre bekannt. Er war in seinen ersten Rollen in der Comedy-Sendung «MADtv» und in der Sitcom «Titus» zu sehen. imago Im TV und auf der Leinwand wurde es nach 2010 ruhig um Evan Ellingson, der unter anderem auch in den US-Serien «24» und «CSI: Miami» spielte. imago images/Everett Collection In der Serie «24» verkörperte er den Neffen von Hauptcharakter Jack Bauer, gespielt von Kiefer Sutherland (56). imago/ZUMA Press

Der US-amerikanische Schauspieler Evan Ellingson ist gestorben. Ellingson sei am 5. November im Alter von nur 35 Jahren leblos in seinem Zuhause in der kalifornischen Stadt Fontana gefunden worden, wie das Branchenportal Deadline und das Magazin People berichten. Ellingson war unter anderem bekannt für Rollen in dem Kinodrama «Beim Leben meiner Schwester» und in der Serie «CSI: Miami».

Die Gerichtsmedizin des Sheriff's Office des San Bernardino County habe in beiden Fällen den Tod Ellingsons bestätigt. Die Todesursache soll demnach bei einer Autopsie untersucht werden. Der Vater des Verstorbenen habe dem US-Promi-Portal TMZ erklärt, dass der Schauspieler in der Vergangenheit angeblich mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, er sich zuletzt aber auf dem Weg der Besserung befunden habe.

«24» und «CSI: Miami»

Der 1988 geborene Schauspieler wurde erstmals Anfang der 2000er-Jahre bekannter. Er war etwa in ersten Rollen in der Comedy-Sendung «MADtv» und in der Sitcom «Titus» zu sehen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener folgten unter anderem die Sitcom «Complete Savages» und mehrere Folgen der Serie «24», in der er den Neffen von Hauptcharakter Jack Bauer, gespielt von Kiefer Sutherland, verkörperte.

An der Seite von Cameron Diaz und Alec Baldwin war er schließlich 2009 in «Beim Leben meiner Schwester» aufgetreten und in mehreren Staffeln der Krimiserie «CSI: Miami» als der Sohn von Hauptdarsteller David Caruso. Im TV und auf der Leinwand wurde es danach jedoch ruhig um Ellingson. Seither war er in keinen weiteren Rollen zu sehen.

