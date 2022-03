Mynamar : USA – das Vorgehen der Militärjunta gegen Rohingya ist Völkermord

Die US-Regierung stuft die vom Militär Myanmars gegen die Rohingya-Minderheit verübte Gewalt offiziell als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein.

Außenminister Antony Blinken wird die Entscheidung am Montag im U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington verkünden.

Die US-Regierung wird das gewaltsame Vorgehen gegen die Rohingya in Myanmar als Völkermord einstufen. Außenminister Antony Blinken werde den Schritt am Montag bei einer Veranstaltung im Holocaust Memorial Museum in Washington offiziell verkünden, verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen.