USA: Diese Kandidaten melden sich als mögliche McCarthy- Nachfolger

Am Mittwoch verkündete Parteikollege Jim Jordan seine Kandidatur.

Getty Images via AFP

Nach der dramatischen Absetzung des Republikaners Kevin McCarthy als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses haben sich erste Anwärter auf dessen Nachfolge aus der Deckung gewagt. Gemäss der Rangfolge in der Fraktion sollte die Wahl eigentlich auf Mehrheitsführer Steve Scalise fallen, doch verkündete am Mittwoch sein Parteikollege Jim Jordan seine Kandidatur. Jordan leitet aktuell den Justizausschuss im Repräsentantenhaus.

Absetzung McCarthys ist ein Novum in der US-Geschichte

McCarthy war am Dienstag bei einem beispiellosen Votum abgesetzt worden – ein Novum in der US-Geschichte. Den Antrag auf die Abstimmung hatte Matt Gaetz, ein Hardliner aus seiner eigenen Fraktion, gestellt. Dieser nahm Anstoß daran, dass McCarthy sich für eine Einigung auf einen Nothaushalt zur Abwendung eines unmittelbar drohenden Verwaltungsstillstands am vergangenen Wochenende auf Stimmen der Demokraten verlassen hatte.