USA: Frau fischt nach Apple Watch – und bleibt im Plumpsklo stecken

Am Dienstag hat eine Frau ihre Apple Watch in einem Plumpsklo am Dixon Lake in Michigan verloren. Sie kletterte hinein, um sich ihre Uhr zurückzuholen. Bei dem Versuch blieb sie stecken und kam nicht mehr heraus, schildert die Michigan State Police.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen elf Uhr Ortszeit. «Die Frau wurde gehört, wie sie um Hilfe schrie», so die Polizei. Naturschutzbeamte, Polizisten und medizinisches Personal kamen wenig später an den Ort des Geschehens und konnten die Frau aus ihrer misslichen Lage retten: «Die Toilette wurde entfernt und die Frau mit einem Gurt in Sicherheit gebracht», so die Polizei.

Der Vorfall veranlasste die Polizei dazu, die Öffentlichkeit daran zu erinnern, nicht in Toiletten zu klettern. «Wenn Sie einen Gegenstand in ein Plumpsklo fallen lassen, versuchen Sie nicht, in den Auffangbereich zu gelangen. Es kann zu ernsthaften Verletzungen kommen», schreibt die Polizei.