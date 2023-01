Kairo : USA geben geraubten Sarg aus der Antike an Ägypten zurück

Ein 2008 über Deutschland in die USA geschmuggelter Sarkophag aus der Nekropole Abu Sir ist ausfindig gemacht worden und wird nun wieder an die ägyptische Hauptstadt zurückgegeben.

Der Sarg wird, wie auch der des Priesters Nedjemankh im Jahr 2019, im «National Museum of Egyptian Civilization» in Kairo aufbewahrt.

Die USA haben Ägypten einen geraubten Sarkophag aus dem Altertum zurückgegeben. US-Geschäftsträger Daniel Rubinstein habe den knapp drei Meter großen Holzsarg aus der Spätzeit des alten Ägypten (664 bis 332 vor Christus) am Montag in Kairo symbolisch überstellt, teilten ägyptische Regierungsvertreter mit. Der Sarkophag habe wahrscheinlich zu einem Priester namens Anchenmaat gehört, sagte der Leiter des ägyptischen Altertumsrats, Mostafa Wasiri. Ein Teil der Inschrift sei jedoch beseitigt worden.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hatte vor gut drei Monaten festgestellt, dass der Sarkophag aus der Nekropole Abu Sir nördlich von Kairo geraubt und von einem gut organisierten Netzwerk über Deutschland 2008 in die USA geschmuggelt wurde. Die Täter hätten ungezählte Altermusschätze in der Region geplündert, sagte Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Darunter sei auch eine vergoldeter Sarg, den das New Yorker Metropolitan Museum 2017 von einem Pariser Kunsthändler für vier Millionen Dollar (nach heutigem Kurs etwa 3,7 Millionen Euro) gekauft und ausgestellt habe. Dieser Sarg wurde 2019 an Ägypten zurückgegeben.