Formel 1 : USA-Grand-Prix in Austin vor Absage

2012 soll nun doch kein Formel-1-Rennen in den USA stattfinden. Laut Bernie Ecclestone wird es aus dem Kalender gestrichen.

«Ja, das Rennen wird sicher gestrichen, hundertprozentig», sagte der Formel-1-Boss der «Press Association» auf die Frage, ob das Rennen im texanischen Austin in Gefahr sei, abgesagt zu werden. Ecclestones Drohung kommt unmittelbar nach dem Stopp der Bauarbeiten an der neuen Strecke.

Die Arbeiten würden solange ausgesetzt, bis ein Vertrag fertig sei, der das Rennen 2012 auf dem Circuit of The Americas (COTA) zusichere, war in einer COTA-Pressemitteilung erklärt worden. Ecclestone sagte unterdessen, dass der ursprüngliche Kontrakt mit Tavo Hellmund's «Full Throttle Productions Company» kürzlich wegen Vertragsbruchs aufgelöst worden sei. Dieser hatte eigentlich die Rechte als Gastgeber für das Rennen.