Reaktion auf Lawrows Interview : USA halten Gerede vom Dritten Weltkrieg für «sehr gefährlich»

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerte sich zu Beginn des Ukraine-Gipfels im deutschen Ramstein zu Russlands Rhetorik über die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Austin meint, es helfe niemandem, mit Säbeln zu rasseln.

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hatte zuvor in einem Interview von einer «realen Gefahr eines Dritten Weltkriegs» gesprochen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin äußerte sich am 26. April 2022 zu der Warnung Russlands vor einem Dritten Weltkrieg gegen die Ukraine: Jedes Gerede über den möglichen Einsatz von Atomwaffen sei «sehr gefährlich und wenig hilfreich», sagte Austin.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die jüngsten Warnungen des russischen Außenministers Sergei Lawrow vor einem Dritten Weltkrieg und einem Einsatz von Nuklearwaffen kritisiert. Jedes Gerede über den möglichen Einsatz von Atomwaffen sei «sehr gefährlich und wenig hilfreich», sagte Austin am Dienstag nach einem internationalen Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein. «Niemand will einen Atomkrieg. Niemand kann das gewinnen.»

Es bestehe immer die Möglichkeit, dass eine Reihe von Dingen passieren könnte, sagte Austin. Es sei aber riskant und helfe niemandem, mit Säbeln zu rasseln und über den Einsatz von Nuklearwaffen zu spekulieren. Der Minister betonte, die USA täten alles in ihrer Macht Stehende, um zu verhindern, dass der Krieg über die Grenzen der Ukraine hinaus außer Kontrolle gerate.

Russland betrachtet Waffenlieferungen an die Ukraine als Ziel

Lawrow hatte zuvor von einer realen Gefahr eines Dritten Weltkriegs gesprochen. «Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden», sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, das das Außenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte.