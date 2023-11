USA: Heman (14) entwickelt Seife, die Hautkrebs heilen könnte

1 / 4 Heman Bekele (14) wurde als «Amerikas bester Nachwuchswissenschaftler» ausgezeichnet. Facebook/Fairfax County Public Schools Er hat eine Seife entwickelt, die gegen Hautkrebs wirken soll. Facebook/Fairfax County Public Schools Der Teenager experimentierte mehrere Monate lang mit verschiedenen Chemikalien, um die richtige Kombination zu finden. Facebook/Fairfax County Public Schools

Der 14-jährige Heman Bekele zog im Alter von vier Jahren von Äthiopien nach Virginia in die USA. In diesem Jahr wurde er für seine Erfindung an der 3M Young Scientist Challenge als «Amerikas bester Nachwuchswissenschaftler» geehrt. Er hat eine Seife entworfen, von der er hofft, dass sie einmal Hautkrebs heilen kann.

Das hat ihn motiviert:

«Hautkrebs tritt vor allem bei Menschen auf,­», sagt Heman. «Aber der durchschnittliche Preis für eine Operation liegt bei 40’000 US-Dollar (etwa 38’000 Euro). Ich war am Boden zerstört von der Vorstellung, dass Menschen sich zwischen einer Behandlung und dem Essen für ihre Familien entscheiden müssen. Es gibt so viele vermeidbare Todesfälle.»



Er war entschlossen, einen besseren Weg zu finden. Also hat Heman Hautkrebs erforscht und monatelang mit verschiedenen Chemikalien gespielt, um die richtige Kombination zur Behandlung von Hautkrebs zu finden. Er hat SCTS entwickelt, was für «Skin Cancer Treating Soap» steht und durch die Reaktivierung dendritischer Zellen wirkt.

Das waren die Herausforderungen:

Der Prozess habe ihn den Wert der Beharrlichkeit gelehrt, wird der 14-Jährige in einer Medienmitteilung der Fairfax County Public Schools zitiert. Eine große Herausforderung sei gewesen, die richtige Kombination zu finden, um sicherzustellen, dass die Seife zusammenhalte, ohne in Stücke zu zerfallen. Mit 3M Cavilon (einer Feuchtigkeits- und Schutzcreme), Kokosnussöl und Bio-Sheabutter ist ihm dies gelungen.



«Es war so schwierig, ein Stück Seife zu bekommen, das nicht sofort schmolz», meint er und fügt hinzu, dass er wahrscheinlich ein Dutzend verschiedene Kombinationen ausprobiert hat.

Das sagt die Wissenschaft:

Die Herstellung der SCTS-Seife kostet 0,47 Euro pro Stück oder 8 Euro für eine Packung mit 20 Seifen. Der Jugendliche glaubt, dass die Anwendung der Seife alle paar Tage bei der Behandlung bestimmter Formen von Hautkrebs helfen kann.

Größtenteils hat der Jugendliche jedoch digitale molekulare Tests durchgeführt, wie er im Interview mit NPR erzählt. Es handle sich um ein relativ neues Testverfahren, bei dem man verschiedene Inhaltsstoffe testen und in einem Computermodell kombinieren könne, um zu sehen, was sie bewirken. «Als ich es an digitalen Modellen getestet habe, habe ich sehr, sehr hohe Werte in Bezug auf die Effizienz erhalten.»

Innerhalb der nächsten fünf Jahre strebt der Teenager eine FDA-Zertifizierung für sein Produkt an. Damit können dann auch Tests an Menschen durchgeführt werden. Bis 2028 soll sich sein Projekt in eine gemeinnützige Organisation verwandeln, «damit ich so vielen Menschen wie möglich eine gerechte und zugängliche Hautkrebsbehandlung anbieten kann.»