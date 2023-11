USA: Hunderte Haustiere wurden versehentlich zum Schlangenfutter

1 / 2 Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse: 250 Nagetiere in den USA hatten ziemliches Pech. Statt im Tierheim landeten sie im … IMAGO/Westend61 … Reptilienzuchthaus, wo sie verfüttert oder als Futter verkauft wurden. IMAGO/Panthermedia

Der mutmaßliche Tod von Hunderten Nagetieren erschüttert zwei Tierschutzvereine in den USA. Etwa 250 Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse, die sich in der Obhut der Tierschützer befanden, seien vermutlich an Reptilien verfüttert worden, berichteten lokale Medien. «Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass so etwas in Verbindung mit unserer Organisation passiert», sagte der Vorstandsvorsitzende der Humane Society of Southern Arizona, Robert Garcia. «Ich bin untröstlich für die Tiere, ich bin untröstlich für unsere Gemeinde, ich bin untröstlich für unsere Organisation, deren Aufgabe es ist, Tiere zu schützen und zu retten.»

Verbleib der Tiere blieb lange ungeklärt

Weil das Tierheim in San Diego (Bundesstaat Kalifornien) überfüllt war, waren im August 300 Nagetiere zu Garcias Tierschutzverein nach Tucson (Bundesstaat Arizona) gebracht worden. Die Zeitung Arizona Republic berichtete, dass die Tiere jedoch beim Betreiber einer Reptilienzuchtfirma landeten, die auch lebende und gefrorene Tiere als Futter verkaufte. Dem Bericht zufolge gab der Mann schließlich 62 der Nager an den Tierschutzverein in Tucson zurück. Was aus den restlichen Individuen wurde, war zunächst unklar.

Bereits im September hatte der Fernsehsender KVOA aus Tucson zum Verbleib der Tiere recherchiert. Die Humane Society of Southern Arizona entließ später ihren Geschäftsführer, ein weiteres Mitglied der Führungsebene trat zurück. Der Tierschutzverein in Tucson erwägt rechtliche Schritte gegen das Reptilienzuchtunternehmen und lässt die Vorfälle intern untersuchen, ebenso wie der Tierschutzverein aus San Diego. In Arizona soll im Dezember ein Abschlussbericht vorliegen.

