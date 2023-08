USA: Hurrikan Idalia richtet Zerstörung in drei US-Staaten an 

Sturm «Idalia» hat Verwüstungen in den US-Südstaaten Florida, Georgia und South Carolina angerichtet. Aus zahlreichen Regionen wurden am Mittwoch Überflutungen und Sachschäden gemeldet. Allein in Florida und Georgia waren am Abend (Ortszeit) fast 500.000 Haushalte ohne Strom. Über Land verlor «Idalia» zwar nach seiner Ankunft in Florida an Kraft. Doch warnte Präsident Joe Biden, dass der Sturm nach wie vor sehr gefährlich sei.