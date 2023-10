USA: Isaac C. Sprague wurde als «lebendes Skelett» berühmt

1 / 9 Isaac W. Sprague litt sein ganzes Leben lang an einer mysteriösen Krankheit, die sein Gewicht niedrig hielt. National Portrait Gallery, Smithsonian Institution Da er zu schwach war, um einer regulären Arbeit nachzugehen, blieb ihm nur ein Ausweg. Er musste mit seinem Aussehen Geld verdienen. PD Diese Chance bot ihm der Geschäftsmann P. T. Barnum. Er gab ihm eine Stelle in seinem American Museum in New York. Dabei handelte es sich um ein riesiges Kuriositätenkabinett, in dem Barnum unter anderem allerlei Menschen und Tiere, die nicht der Norm entsprachen, präsentierte. Wikimedia Commons/William England/PD

Isaac W. Sprague war ein gesundes Kind. Geboren am 21. Mai 1841 in East Bridgewater im US-Bundesstaat Massachusetts war Isaac ein guter Schwimmer. Das Schicksal schlug nach seinem zwölften Geburtstag zu. Isaac beklagte sich über Krämpfe und begann stark an Gewicht zu verlieren, obwohl er ganz normal aß. Die verzweifelten Eltern schickten Isaac von einem Arzt zum anderen, doch sie konnten alle nur spekulieren. So meinte einer, Isaac sei wohl einfach zu viel geschwommen. Erst viel später sollte sich die tatsächliche Diagnose herausstellen.

Als Folge seiner Krankheit wurde es für Isaac W. Sprague immer schwieriger, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zwar versuchte er sich in verschiedenen Jobs, sei es als Schuhmacher im Betrieb seines Vaters oder als Lebensmittelhändler. Doch sein Zustand verunmöglichte es ihm zunehmend, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen. Als in den 1860er-Jahren seine Eltern starben, stand Sprague vor dem Nichts.

Sprague wird zur Attraktion

Doch bald begann sich das Blatt zu wenden. 1865 wurde ein Schausteller auf den dünnen Mann aufmerksam und bot ihm einen Job als Attraktion auf dem Jahrmarkt an. Obwohl er zunächst ablehnte, dämmerte es Sprague langsam, dass er mit seinem Aussehen viel Geld verdienen könnte. Und so begann Spragues Karriere als «lebendes Skelett» mit einigen Auftritten auf Jahrmärkten in seiner Heimat Massachusetts.

Bereits ein Jahr darauf wurde Zirkuspionier P. T. Barnum auf Sprague aufmerksam. Barnum war ein gewiefter Unternehmer , der es sich zum Geschäftsmodell gemacht hatte, die Leute um jeden Preis zu unterhalten. Er hatte 1841 das Scudder Museum in New York übernommen und machte es unter dem Namen P.T. Barnum’s American Museum zu einem der spektakulärsten Unterhaltungspaläste des 19. Jahrhunderts. Dort führte er dem zahlenden Publikum neben Wundern der Wissenschaft, Zaubershows und Wachsfiguren auch allerlei Menschen und Tiere vor, die nicht der Norm entsprachen .

Sprague erkannte seine Chance und ging in Begleitung eines Agenten zu Barnum, um sich vorzustellen. Wie er später erzählte, drehte sich Barnum bei seinem Anblick zum Agenten um und meinte trocken: «Ein ganz schön magerer Mann, wo haben sie den aufgescheucht?» Doch der Geschäftsmann erkannte das Potenzial von Sprague und offerierte ihm eine Stelle für 80 Dollar die Woche, was heute rund 1350 Euro entspricht.

Drei gesunde Söhne

Sprague wurde schnell zur gefeierten Attraktion im American Museum und konnte gut von seinem Gehalt leben, bis das Museum 1868 ein Raub der Flammen wurde. Sprague kam nur knapp mit dem Leben davon und beschloss, dem Showbusiness den Rücken zu kehren. Er fand in Tamar Moore eine liebende Frau, die ihm drei gesunde Söhne schenken sollte. Sprague schrieb später über diese Zeit: «Das Leben, das zuweilen so wenig wert schien, bewahrt zu werden, erscheint nun kostbarer.»

Eine Familie will aber auch ernährt werden, und so kehrte Sprague, der wohl auch unter Spielsucht litt, nach einigen Jahren zu Barnum zurück. Dieser hatte inzwischen einen Wanderzirkus unter dem Namen «P. T. Barnum’s Grand Traveling Museum, Menagerie, Caravan & Hippodrome» gegründet. Es folgten Gastspiele überall in den USA, in Kanada und Großbritannien.

Derweil wurde Sprague immer schwächer. Um seinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen, soll er immer ein Fläschchen Milch bei sich gehabt haben, aus dem er regelmäßig ein Schlückchen nahm, um nicht zusammenzubrechen.

Diagnose und zweite Heirat

Aufgrund seiner großen Bekanntheit wurde auch die Wissenschaft auf Sprague aufmerksam. Medizinprofessoren luden ihn ein, um ihn zu untersuchen und den Studenten vorzuführen. 1881 konnte endlich die Ursache für seinen anhaltenden Gewichtsverlust gefunden werden. Sprague litt an unheilbarer Progressive Muskelatrophie, einer Krankheit, die sein Muskelgewebe schwinden ließ.

Das hielt ihn aber nicht davon ab, Ende 1882 noch einmal zu heiraten. Die Zeitungen berichteten, er habe Minnie Thompson an einem Schönheitswettbewerb in New York getroffen und es sei bei beiden «Liebe auf den ersten Blick» gewesen. Die Hochzeit in Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey sei in aller Heimlichkeit abgehalten worden. Ein paar Tage später wurde dann bekannt gemacht, dass Minnie ihren Mann künftig als «Frau des Skeletts» bei seinen Auftritten begleiten werde.

Sprague überlässt seinen Körper der Wissenschaft

1883 entschied sich Sprague, seinen Körper für 1000 Dollar der Harvard Medical School zu vermachen. 1884 erzählte er einem Reporter, was nach seinem Ableben geschehen wird: «Sie werden zuerst meinen Körper aufschneiden und eine Obduktion machen, um herauszufinden, weshalb ich so dünn bin. Dann werden sie meinen Körper in Alkohol einlegen und ins Museum der Universität stellen, wo er bleiben wird.»

Am 5. Januar 1887 starb Sprague mit 44 Jahren. Er wog bei einer Körpergröße von 1,68 Meter nur noch 19,5 Kilogramm. Nachdem sich der Muskelschwund auch auf seine Atemwege ausgedehnt hatte, war er erstickt. Unklar ist, wie es zu dem Zeitpunkt um seine finanziellen Verhältnisse bestellt war. Während heute meist davon ausgegangen wird, dass er in Armut starb, berichteten Zeitungen nach seinem Tod, er habe ein Vermögen von 10.000 Dollar und «zwei Frauen, die darum kämpfen», hinterlassen.